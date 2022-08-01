Пьяный угонщик на Hyundai Solaris вылетел в реку с трассы Тюмень - Ханты-Мансийск во время погони

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный угонщик на Hyundai Solaris, уходя от преследования патрулем ДПС, не справился с управлением и вылетел в реку с трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Догонять нарушителя автоинспекторам пришлось более 150 км по четырехполосной дороге с разделительным ограждением.

Автомобиль развернулся через две сплошных линии в ночь на 17 августа на ул. Дружбы. На требование об остановке водитель не отреагировал, и полицейские приняли решение преследовать иномарку.

Водитель развил большую скорость, но когда четырехполосная дорога закончилась, он не справился с управлением и съехал в кювет. Иномарка несколько раз опрокинулась и приземлилась на колеса в небольшой речке Чушимке.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель не пострадал - его отбросило на заднее сиденье автомобиля. Оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД. 44-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 0.69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Гражданин Армении водительского удостоверения не имеет и работает на СТО. Чужой автомобиль взял на работе, выпив пива после ссоры с женой.

В настоящее время его директор намерен подать в полицию заявление об угоне автомобиля. На водителя составлены протоколы за пьяное вождение без прав и неподчинение требованию автоинспекторов.