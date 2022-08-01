Тобольские "моржи" проплывут по Иртышу 36 км

архив | Фото: из сообщества "АквАйСпорт — Тюмень" — "Озеро чемпионов" во ВКонтакте архив | Фото: из сообщества "АквАйСпорт — Тюмень" — "Озеро чемпионов" во ВКонтакте

Спортсмены клуба моржей "Сила духа" проплывут по Иртышу от села Абалак до Тобольска. В общей сложности преодолеют 36 км.

По информации пресс-службы главы Тобольского района, заплыв приурочен ко Дню государственного флага РФ, в нем примут участие 14 человек. Спортсмены стартуют 20 августа, в 9 часов от пристани правого берега села Абалак. Финишируют на правобережной переправе Тобольска в 15 часов.

Гостей и жителей Тобольска и Тобольского района приглашают поддержать спортсменов и стать свидетелями спортивного события лета.