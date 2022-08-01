В Тюмени группировка использовала незаконные транспортные карты

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Группировку из восьми сотрудников частных транспортных компаний задержали в Тюмени. В Центральном районном суде определяют меру пресечения для сотрудников "Тюменьавтолайн", "Караван-Авто", ИП Шулепов, похитивших из городского бюджета 1 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Они, используя незаконно полученные транспортные карты, подавали ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в автоматизированную систему оплаты проезда. Таким образом из муниципального бюджета похитили 1 млн рублей.

Услуги по перевозке льготников предприятия оказывали по муниципальным контрактам. Затраты субсидировались из городского бюджета.

На данный момент суд определил меру пресечения четырем обвиняемым: владелец нескольких автобусов ООО "Победа" Родион Шарипов, кондуктор Ольга Воробьева и водитель маршрутного такси Фаррух Гафуров будут находиться под стражей по 14 октября 2022 года. Механик ИП Шулепов Руслан Тилимбаев - на этот же срок отправлен под домашний арест.

Отметим, что в Центральный районный суд Тюмени 17 августа поступило восемь материалов по определению меры пресечения в отношении обвиняемых по этому резонансному уголовному делу.