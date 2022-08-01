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Депутаты контролируют ремонт дворов и благоустройство в Тюмени

Политика, 18:34 18 августа 2022

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Участие в открытии нового общественного пространства, благоустроенного в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по ул. 70 лет Октября, 14 в Тюмени, вместе с жителями принял депутат городской думы Николай Моисеев.

"Сказочный городок" включает в себя детский игровой замок, спортивные и интерактивные комплексы, а также скамейки для отдыха, малые архитектурные формы и многое другое.

Народный избранник напомнил, что "Сказочный городок" и раньше был местом притяжения жителей района ММС, здесь часто проводили праздничные и спортивно-зрелищные мероприятия. Но территория требовала благоустройства.

"Это хорошее место для отдыха детей и взрослого населения. Думаю, что обновленная территория станет визитной карточкой всего жилого района, – считает депутат. - За подарок жителям хочу сказать большое спасибо правительству области, администрации города, управе округа, подрядной организации и всем неравнодушным жителям".

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Дмитрий Антипов проконтролировал работы по благоустройству двора на ул. Депутатской, 119. Народный избранник убедился, что ремонт здесь будет завершен по графику в установленный срок

Отметим, что обновление объекта ведется в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы". С жильцами дома обсуждалось озеленение, освещение и размещение парковочных мест.

Обустройство спортивных площадок и ливневой канализации, оборудование контейнерной площадки здесь также производится с учетом замечаний и предложений активных жителей.

"Я убедился, что благоустройство двора ведется при тесном взаимодействии с жильцами, в соответствии с их пожеланиями. Двор — общее имущество жителей. Без согласия горожан коррективы в проект не были внесены", – отметил он.

Николай Ступников

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# благоустройство , гордума , депутаты , ремонт дворов

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