Программа "Сельская ипотека" стала бессрочной

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Правительство РФ сделало бессрочной программу льготной сельской ипотеки, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отметим, изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена ограничения позволит получить ипотечные кредиты большему числу сельских жителей.

"Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", – отметил глава кабмина.

Напомним, "Сельская ипотека" заработала с 2020 года и с тех пор пользуется большой популярностью у населения.

С момента старта программы уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья.