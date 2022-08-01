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В Тюмени определят лидеров дворовых команд 55+

Общество, 08:13 24 августа 2022

фонд "Старшее поколение" | Фото: фонд "Старшее поколение"

Спартакиада дворовых команд 55+ пройдет в Тюмени площадке Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" (50 лет ВЛКСМ, 91) 26 августа, начало - в 11 часов, сообщают организаторы. В ней примут участие около 70 человек – лидеры серебряного добровольческого движения.

Участников ждет квест со множеством площадок и станций. По итогам выявят двор, где живут самые спортивные пенсионеры.

Для участия необходимо собрать команду из пяти человек и оставить заявку по телефону: +7 (3452) 30-39-59 или по электронной почте: trbf_oldergeneration@mail.ru до 22 августа.

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# спартакиада , старшее поколение

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