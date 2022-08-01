  • 20 августа 202220.08.2022суббота
  • USD59,1321
    EUR59,3934
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Губернатор поздравил президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля с юбилеем

Губернатор, 10:30 20 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор тюменской области Александр Моор поздравил президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля с 85-летием.

"Вы внесли огромный вклад в становление и развитие большой Тюменской области и всей нашей страны. Самоотверженным трудом и своими уникальными достижениями вошли в историю как активный строитель мощнейшего нефтегазового комплекса", - сказано в поздравительной телеграмме от главы региона.

Инициативы, реализованные Генадием Шмалем или при его непосредственном участии много лет назад, приносят пользу и сегодня. Александр Моор пожелал юбиляру здоровья и долголетия, счастья и благополучия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , союз нефтегазопромышленников России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:30 20.08.2022Губернатор поздравил президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля с юбилеем
10:17 19.08.2022Моор: Тюменская область отличается своей уникальной системой создания и сопровождения инвестпроектов
19:47 16.08.2022Семь муниципалитетов Тюменской области представили инвестиционный потенциал на втором акселераторе
15:33 16.08.2022Двум многодетным семьям из Ярковского района и Тюмени помогут решить жилищный вопрос