Губернатор поздравил президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля с юбилеем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор тюменской области Александр Моор поздравил президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля с 85-летием.

"Вы внесли огромный вклад в становление и развитие большой Тюменской области и всей нашей страны. Самоотверженным трудом и своими уникальными достижениями вошли в историю как активный строитель мощнейшего нефтегазового комплекса", - сказано в поздравительной телеграмме от главы региона.

Инициативы, реализованные Генадием Шмалем или при его непосредственном участии много лет назад, приносят пользу и сегодня. Александр Моор пожелал юбиляру здоровья и долголетия, счастья и благополучия.