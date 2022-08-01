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Арт-резиденция "БлагоТворю" для людей с инвалидностью откроется в Тюмени в сентябре

Общество, 16:54 20 августа 2022

группа "БлагоТворю" во ВКонтакте | Фото: группа "БлагоТворю" во ВКонтакте

Инклюзивная арт-резиденция "БлагоТворю" откроется в Тюмени в сентябре. Ее организует Тюменская областная организация ВОИ на средства гранта губернатора Тюменской области.

Это новый формат работы творческой мастерской для людей с инвалидностью. Основная идея проекта – создать идеальные условия художникам и мастерам для реабилитации и самореализации.

В рамках арт-резиденции пройдут мастер-классы, видеоуроки по живописи, точечной росписи тарелок и росписи футболок, фьюзингу, вязанию крючком, лоскутному шитью, фуд-флористике, свит-дизайну, фоамирану, изготовлению украшений из камня, скрапбукингу, росписи на спиле, рисованию шерстью, полимерной глине.

Расписание мастер-классов и видеоуроки будут размещены в группе проекта "БлагоТворю" “Вконтакте”.

Проект реализуется при поддержке Музейного комплекса имени Словцова, музея "Дом Машарова", арт-студии "Аквамарин" и Тюменского государственного института культуры, сообщает "Вслух.ру".

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# инвалиды , творчество

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