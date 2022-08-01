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День знаний — стресс для каждого пятого родителя в Тюмени

Общество, 11:32 22 августа 2022

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

4 из 10 работающих родителей в Тюмени планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября. 19% респондентов признались, что испытывают стресс в связи с началом учебного года, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно опросу 43% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках. 23% трудоустроенных родителей учеников планируют взять 1 сентября день отпуска или за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку: 13% официально, 28% — неофициально. Еще 20% собираются отпроситься только на половину дня.

Мамы планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов.

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# 1 сентября , Superjob , День знаний , опрос

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