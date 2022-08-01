Тоболяк превысил пределы самообороны и зарезал знакомого

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь месяцев ограничения свободы получил житель Тобольска, признанный виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов обороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 17 апреля в доме 16а 9-го мкрн Тобольска между подсудимым и его знакомым произошла ссора. Гость ударил мужчину кулаком и завернул его руку за спину, но тот схватил кухонный нож с журнального столика и нанес им оппоненту три удара.

Один из ударов пришелся в сердце и пострадавший скончался. В суде тоболяк свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.