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Тоболяк превысил пределы самообороны и зарезал знакомого

Происшествия, 11:10 22 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь месяцев ограничения свободы получил житель Тобольска, признанный виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов обороны. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 17 апреля в доме 16а 9-го мкрн Тобольска между подсудимым и его знакомым произошла ссора. Гость ударил мужчину кулаком и завернул его руку за спину, но тот схватил кухонный нож с журнального столика и нанес им оппоненту три удара.

Один из ударов пришелся в сердце и пострадавший скончался. В суде тоболяк свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

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# суд , убийство

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