Евгений Колтун приглашает тюменцев на дружескую встречу
Встреча с единственным в Тюменской области заслуженным тренером России по бодибилдингу, почетным гражданином Тюмени Евгением Колтуном пройдет в отеле Vostok 23 августа в 18 часов.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила мастер спорта международного класса по бодибилдингу Ольга Гаврилова.
По ее словам, так старейший атлетический клуб в России "Антей" поддержал проект "Земля больших людей", который запустил отель Vostok в рамках празднования своего 50-летнего юбилея. Это цикл встреч, посвященных выдающимся людям региона.
Событие подарит почитателям бодибилдинга неформальное общение с основателем и бессменным руководителем "Антея", фотовыставку о становлении этого спортивного направления, исторический фильм про деятельность клуба и кофе-брейк.
После чего гости мероприятия смогут увидеть авторский номер отеля, посвященный Евгению Колтуну.
Организаторы предусмотрели программу для пришедших с родителями детей. Пока взрослые наслаждаются общением, ребят займет инструктор по детскому фитнесу и проведет для них легкую тренировку.
Напомним, в сентябре в Тюмени представят масштабную экспозицию об истории развития бодибилдинга в Тюменской области.
Инна Кондрашкина