Евгений Колтун приглашает тюменцев на дружескую встречу

| Фото: предоставлено Ольгой Гавриловой | Фото: предоставлено Ольгой Гавриловой

Встреча с единственным в Тюменской области заслуженным тренером России по бодибилдингу, почетным гражданином Тюмени Евгением Колтуном пройдет в отеле Vostok 23 августа в 18 часов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила мастер спорта международного класса по бодибилдингу Ольга Гаврилова.

По ее словам, так старейший атлетический клуб в России "Антей" поддержал проект "Земля больших людей", который запустил отель Vostok в рамках празднования своего 50-летнего юбилея. Это цикл встреч, посвященных выдающимся людям региона.

Событие подарит почитателям бодибилдинга неформальное общение с основателем и бессменным руководителем "Антея", фотовыставку о становлении этого спортивного направления, исторический фильм про деятельность клуба и кофе-брейк.

После чего гости мероприятия смогут увидеть авторский номер отеля, посвященный Евгению Колтуну.

Организаторы предусмотрели программу для пришедших с родителями детей. Пока взрослые наслаждаются общением, ребят займет инструктор по детскому фитнесу и проведет для них легкую тренировку.

Напомним, в сентябре в Тюмени представят масштабную экспозицию об истории развития бодибилдинга в Тюменской области.

Инна Кондрашкина