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В Ярковском районе мужчина зарезал знакомую во время застолья

Происшествия, 19:32 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя с. Усть-Тавда Ярковского района возбудили в
Тюменском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области. Как сообщает ведомство, он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 20 августа 2022 года, обвиняемый, проживающий в одной из квартир дома, расположенного по ул. Мира в с. Усть-Тавда пригласил в гости свою 51-летнюю знакомую для совместного распития спиртных напитков. Во время застолья между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшей удар в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия.

Благодаря оперативно-следственным мероприятиям обвиняемого задержали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося. Следствие проводит необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следственный комитет , убийство

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