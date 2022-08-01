Праздник конного спорта

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Более 70 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по конному спорту и состязаниях на Кубок "РН-Уватнефтегаз". Соревнования проходили с 18 по 20 августа в Тюмени.

В течение трех дней на базе конноспортивного клуба "Олимпия" спортсмены в возрасте от 14 до 44 лет из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Ниждетавдинского районов пробовали свои силы в олимпийской дисциплине – конкуре.

В последний день соревнований для участников, которые сражались за "Кубок "РН-Уватнефтегаза", приготовили два необычных маршрута.

| Фото: «РН-Уватнефтегаз» | Фото: «РН-Уватнефтегаз»

Сначала наездникам предстояло пройти маршрут из десяти препятствий разной сложности за определенное время, набрав максимальное количество баллов. Самое интересное крылось в конце дистанции — особенно сложное препятствие, или так называемый "джокер". Это необычный барьер, который состоял из двух перекладин со стойками в виде нефтяных качалок. Дело в том, что для лошадей это непривычный вид препятствия, и не каждая согласится его преодолевать. За удачную попытку можно было получить дополнительные 20 баллов. Победителем стала Дарья Каморник, мастерски преодолев все препятствия и набрав максимально возможное количество баллов.

На втором маршруте - на мощность прыжка, было только одно препятствие, высоту которого на каждом круге поднимали на пять сантиметров. И если начиналось соревнование со 110 сантиметров, то победительница юношеского зачета Елизавета Гончарова, единственная из участников, смогла покорить высоту 165 сантиметров и получить заветный кубок. Победителем взрослой категории стал Николай Шабанов.

"РН-Уватнефтегаз", в рамках своей благотворительной программы, подготовил сюрпризы не только для спортсменов, но и для зрителей, разыграв среди них много интересных призов.

Как отмечает начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования "РН-Уватнефтегаза" Анастасия Лескина, конкур захватил её с первых минут.

— Решение о поддержке сегодняшних соревнований мы приняли достаточно давно, но сказался эпидемиологический режим. И наконец-то, это событие состоялось! Раньше конный спорт совсем не ассоциировался с Тюменской областью, но, как мы увидели, у нас есть достойные спортсмены, которые могут представлять регион на всероссийском уровне, — поделилась Анастасия Лескина.

Победители чемпионата и первенства получили медали, грамоты, квалификационные разряды и возможность оказаться в сборной области. Победители Кубка – сам кубок, цветы и денежные сертификаты.

О пользе этого спорта можно говорить бесконечно. Контакт человека с лошадью позитивно влияет на эмоциональное состояние, помогает обрести душевное равновесие. В нашем регионе развитие конного спорта имеет большое значение и активно поддерживается на всех уровнях. Благодаря этому число желающих заниматься конным спортом год от года растет.