В Абатском мужчина из мести поджег машину своей знакомой

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Поджог автомобиля Маzda CX-5 совершил житель с. Абатского. Он облил легковоспламеняющейся жидкостью капот и лобовое стекло машины и поджег ее газовой зажигалкой. Таким образом, мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил поступить из-за личных неприязненных отношений к владелице иномарки.

До конца довести преступление подозреваемый не смог, возгорание обнаружили и локализовали.

Суд признал гражданина виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенным путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По делу потерпевшей заявлен гражданский иск с требованием о взыскании с подсудимого имущественного вреда и компенсации морального вреда, на общую сумму более 210 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в содеянном признал, раскаялся, заявленный гражданский иск признал в полном объеме.

Принимая во внимание обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, наличие в его действиях рецидива преступлений, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Взыскал с него материальный ущерб 160 тыс. 474 рубля и компенсацию морального вреда 50 тыс. рублей.