Движение на трассе Тюмень - Екатеринбург перекрыто на час из-за масштабных учений

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Масштабные учения по ликвидации ДТП начались на границе Свердловской и Тюменской областей 24 августа в 12 часов. Движение на федеральной трассе перекрыто на час.

По легенде, в 11 часов 50 минут на 289 км трассы Екатеринбург - Тюмень водитель полуприцепа МАН не справился с управлением и столкнулся с бензовозом. Водитель автобуса с пассажирами не успел среагировать и также врезался в бензовоз. Произошел разлив и возгорание топлива и нефтепродуктов.

В результате учебного ДТП пять человек "погибли", 15 "получили травмы различной степени тяжести", одному из них требовалась срочная санитарная эвакуация и еще двум - неотложное хирургическое вмешательство на месте происшествия. Движение на трассе полностью заблокировано.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд, а диспетчер Уралуправтодора проинформировал о затруднении движения и путях объезда. Эта информация также появилась на информационных табло и "Яндекс-картах".

В учениях задействованы более 70 человек из экстренных и оперативных служб Тюменской и Свердловской областей: МЧС, ГИБДД, Центра медицины катастроф. Работают 32 единицы техники, включая вертолет.

Как рассказал начальник ФКУ "Уралуправтодор" Андрей Жуков, за первое полугодие 2022 года на трассе Екатеринбург - Тюмень произошло 49 ДТП, в них пострадали 60 и погибли 18 человек. По его словам, сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения остается приоритетной задачей.

Николай Ступников