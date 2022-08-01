Всероссийские соревнования по парашютному спорту соберут в Увате более 50 спортсменов

| Фото: департамент спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент спорта Тюменской области во ВКонтакте

Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок главы Уватского района пройдут на аэродроме авиационно-технического клуба "Высота" в Увате 26-28 августа, сообщает региональный департамент спорта.

Участие примут более 50 парашютистов из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Омской областей, а также ХМАО и ЯНАО. К участию допускаются только профессиональные спортсмены не ниже второго разряда.

Спортсменам предстоит выполнить шесть прыжков с планирующим парашютом с высоты 1200 метров в дисциплине "точность приземления". 12 спортсменов, показавших наилучший результат, будут бороться за звание "Абсолютного чемпиона".

"Участвовать в соревнованиях могут спортсмены с четырнадцати лет. Самому юному участнику Руслану Шукурову сейчас семнадцать. Руслан пока еще не имеет наград, но он амбициозный спортсмен и нацелен на результат", - говорит президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

Побороться за победу приедут также именитые спортсмены - мастера спорта Максим Фадеев и Евгений Живагин.

Награждение пройдет 28 августа. Отдельно отметят юниоров до 23 лет.

Следующие крупные соревнования пройдут в Тюмени. С 23 по 25 сентября состоится первенство Тюменской области по парашютному спорту.