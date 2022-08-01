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В Тюмени в День знаний перекроют четыре улицы

Общество, 08:15 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре улицы перекроют в Тюмени 1 сентября в связи с празднованием Дня знаний ТИУ на Центральной площади. Ограничения вводятся с 8 до 13 часов.

По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, движение перекроют по ул. 8 Марта на участке от ул. Республики до ул. Володарского; по ул. Володарского от ул. Водопроводной до ул. 8 Марта.

Пути объезда: ул. Республики, ул. Водопроводная, ул. Орджоникидзе.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# День знаний , ограничение движения

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