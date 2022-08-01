В Тюмени на улице Жигулевской сгорел ВАЗ-2115

| Фото: ГУ МЧС Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Тюменской области

Автомобиль ВАЗ-2115 загорелся во дворе по ул. Жигулевской в Тюмени в первом часу ночи. Сотрудники пожарно-спасательной части № 14 прибыли на место происшествия уже через пять минут, сообщает региональное управление МЧС.

"Пламенем был охвачен весь салон автомобиля. Пожарным удалось не допустить распространение огня на припаркованные рядом транспортные средства - пожар был оперативно ликвидирован", - рассказали огнеборцы.

На тушение пожара привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.