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Размышления о культуре восприятия в средней полосе появились на тюменских пятиэтажках

Общество, 17:15 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы художника Артема Долгих о сне, диджитал-пространстве и аналоговых артефактах культуры появились на жилых домах по улицам Советская, 84 и 88, Хохрякова, 71 в Тюмени.

Арт-объекты, объединенные названием "Культура мировосприятия в средней полосе", созданы во время пятого проекта паблик-арта "Морфология улиц", сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" менеджер фестиваля Анастасия Ларенко.

"Это первый большой официальный опыт Артема в уличном искусстве, в основном он участвует в выставках. Арт-объекты состоят из пластика, оргстекла, деревянных шлифованных конструкций. По словам художника, он захотел изобразить, как можно по-другому воспринимать реальность и происходящие вокруг события. В работах он изобразил восьмиконечную звезду — как символ надежды и безопасности", — пояснила Анастасия Ларенко.

Артем Долгих — тюменский художник, состоит в Союзе художников и арт-объединениях BUDU, "Все свои" и SimLab. Создает свои работы в стиле фантастического реализма.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вера Коршунова

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# Морфология улиц , стрит-арт , художники

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