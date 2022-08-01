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Тобольские медики рассказали о состоянии мужчины с огнестрельным ранением

Происшествия, 13:57 26 августа 2022

vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Мужчину 1980 г.р. с огнестрельным ранением доставили вертолетом санавиации из дер. Иземеть Тобольского района в больницу Тобольска 23 августа. Он стал жертвой инцидента, который произошел в компании знакомых. В итоге двое погибли, а его удалось госпитализировать.

"Пациент поступил с обширной травмой органов брюшной полости и мягких тканей живота и груди. Он наблюдается после операции в хирургическом отделении областной больницы № 3 и находится в стабильном тяжёлом состоянии", - рассказали медики.

Напомним, 23 августа трое жителей дер. Ишменева Тобольского района приплыли на лодке в гости к своему знакомому жителю дер. Иземеть, где в одном из домов по улице Речной начали употреблять спиртное. Как установили следователи, в какой-то момент между обвиняемым и потерпевшими произошел конфликт. Злоумышленник достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых. В результате мужчина 1980 г.р. с огнестрельным ранением на вертолете госпитализирован в больницу Тобольска, мужчины 1988 г.р. и 1991 г.р. от полученных травм скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Обвиняемый заключен по стражу.

Анжела Лебедева

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# больница , огнестрельное ранение

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