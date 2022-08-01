Тюменка завоевала золото в скалолазании на спартакиаде в Москве

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменская скалолазка Екатерина Баращук стала победительницей среди женщин на спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Москве, сообщает федерация скалолазания России.

В первом раунде тюменка уверенно превзошла Елизавету Гребеньщикову из Пермского края, выбив на секундомере 7,465. Во втором раунде ее соперницей стала также пермячка Ксения Петрова. И вновь победа с результатом 7,587.

В полуфинале будущая чемпионка заметно ускорилась (7,171) опередив Елизавету Гришину, представлявшую Пензенскую область.

Всего на одну сотую больше, чем в предыдущем раунде, понадобилось Екатерине Баращук в финале, чтобы выиграть золото. В этом забеге соперницей Баращук стала Юлия Овчинникова из Красноярского края.

Бронзовым призером стала тюменка Юлия Каплина. С результатом 7,396 она уверенно выиграла у Елизаветы Гришиной.