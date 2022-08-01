Жителя Юргинского района задержали с пакетом маковой соломки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 90 гр. маковой соломки изъяли полицейские у жителя Юргинского района. Наркотическое вещество у мужчины 1971 года рождения правоохранители нашли на крыше сарая, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отдел полиции № 2 в с. Юргинское поступило сообщение от местной жительницы, что ее муж устраивает скандал. У мужчины уже были судимости, в том числе и за незаконный оборот наркотиков.

Следственно-оперативная группа, в ходе осмотра дома, обнаружила на крыше сарая пакет с растительным веществом. Подозреваемый признался, что накануне нашел в своем огороде дикорастущий мак. Он срезал его, высушил и планировал употребить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.