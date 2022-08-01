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39 пьяных водителей задержали в Тюмени за сутки

Происшествия, 12:54 28 августа 2022

ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале | Фото: ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале

39 пьяных водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали госавтоинспекторы за 27 и в ночь на 28 августа. Четырех нетрезвых автовладельцев поймали у кафе на улице Республики, 205, сообщает ГИБДД Тюменской области в телеграм-канале.

Среди них двое – пьяных, двое – с признаками наркотического опьянения. Это 52-летний житель из ближнего зарубежья и девушка, которую останавливают не впервые, она подлежит уголовной ответственности. Водители отказались от медосвидетельствования.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители , сплошные проверки

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