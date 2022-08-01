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Свыше 50 тюменских мастеров подали заявки в онлайн-реестр ремесленников

Общество, 14:45 28 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 мастеров подали заявки в онлайн-реестр ремесленников "Здесь", который презентовали в Тюмени 27 августа. Цель проекта – рассказать об умельцах, живущих в нашем регионе и показать многообразие уникальных ремесел, сообщает администрация Тобольска.

Зарегистрироваться может любой мастер региона. Чтобы попасть в реестр, необходимо оставить заявку, рассказать о себе и показать свой товар. После этого информацию проверяет администратор сайта.

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# мастера , ремесленники

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