Руководитель мастерской путешествий проверила интуицию в тюменском телепроекте "Дело шоу"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Руководитель мастерской путешествий "Рыжий Слон" Любовь Матиевская проверила интуицию во втором выпуске проекта "Дело шоу", который вышел на телеканале "Тюменское время" 28 августа. Тюменка угадывала молодежных лидеров региона, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Вместе с ней участницей стала руководитель Центра бронирования BOOKIT Полина Быбина. Посмотреть передачу можно по ссылке.

Напомним, в первый выпуск на шоу приходили лидеры бизнес-сферы.

"Дело шоу" — телевизионный проект о лидерах молодежных сообществ региона и их достижениях. Шоу проходит в формате "интуиции" и дает приглашенным гостям, экспертам и телезрителям возможность отгадать восемь героев из молодежных сообществ области.

Шоу стартовало в начале августа, всего выйдет четыре выпуска.