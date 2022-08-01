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Педагог-психолог и 20 учителей Тюменской области заявили о готовности работать в Краснодоне

Общество, 18:10 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Один педагог-психолог и 20 учителей Тюменской области заявили о готовности к командировке в Краснодон. В региональный департамент образования и науки поступили 52 заявки от педагогов на оказание методической помощи коллегам в Краснодоне, сообщает инфоцентр.

В наш регион прибыло 207 детей дошкольного и школьного возраста из ДНР, ЛНР, Украины.

Школы Тюменской области на 99% укомплектованы педагогами. В настоящее время идет активное заключение договоров. Наиболее востребованы учителя иностранных языков, русского языка и литературы, математики.

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# 1 сентября , Донбасс , Краснодон , образование , педагоги

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