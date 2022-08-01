70-летнюю тюменку в алкогольном опьянении по скорой доставили в больницу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70-летнюю тюменку в кустах сквера Немцова обнаружила прохожая женщина, которая вызвала скорую помощь. Прибывшая через 14 минут бригада медиков диагностировала у пациентки алкогольное опьянение тяжелой степени.

По информации областной станции скорой помощи, после осмотра и оказания помощи женщину доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2.

Всего за минувшие выходные, с 27 по 28 августа, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 32 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 567 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 484 пациента.