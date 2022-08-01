Владимир Якушев: сложностей с запуском учебного процесса у регионов нет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У регионов Уральского федерального округа нет проблем с запуском учебного процесса. Это отметил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, сообщает пресс-служба полпредства.

"Готовность объектов образования в УФО оценивается как высокая, - подчеркнул он. - Сложностей с запуском учебного процесса у регионов нет. Все усилия сейчас необходимо направить на организационные моменты".

На фоне очередного подъема заболеваемости COVID-19 важно не допустить роста заболеваемости среди детей и перевода школ на дистанционное обучение, подчеркнул Владимир Якушев.

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в Уральском федеральном округе, выросла на 40 % по отношению к предыдущей неделе. На 60 % увеличилось количество госпитализированных. Власти регионов обсуждают возврат к противоэпидемическим мерам. Так, на Ямале ввели обязательное тестирование на коронавирус для вахтовиков, а Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей.









































