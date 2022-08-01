Семь человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Сургутском районе

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Вертолет МИ-8 свершил жесткую посадку в районе пос. Угут Сургутского района ХМАО 29 августа, пострадали семь человек, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Воздушное судно авиакомпании "Ельцовка" заходило на посадку у кустовой площадки № 3. В результате происшествия вертолет был разрушен. Два человека получили тяжкий вред здоровью, еще пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, то есть, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.