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В Тюмени жительнице Мариуполя помогли собрать документы на российское гражданство

Общество, 16:55 30 августа 2022

expert-club.online | Фото: expert-club.online

Документы на российское гражданство приняли у 66-летней жительницы Мариуполя сотрудники управления по вопросам миграции Тюменской области. В марте ее дом превратился в руины в результате бомбежки, муж погиб, а документы сгорели. Несколько месяцев пожилая женщина провела в подвале, сообщает региональное УМВД.

В начале лета племянница смогла разыскать ее, и пенсионерка приехала к родственнице в Тюмень, обратилась в управление по вопросам миграции. Через официальные запросы сотрудники ведомства получили данные актовой записи о рождении и информацию о смене фамилии. В настоящее время пакет документов на гражданство собран.

"Я дома, чувствуется, что рядом надежные люди, люди которым не безразлично чужое горе!", - рассказала Светлана Михайловна.

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# гражданство , Донбасс , миграция

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