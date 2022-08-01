В Тюмени жительнице Мариуполя помогли собрать документы на российское гражданство

| Фото: expert-club.online | Фото: expert-club.online

Документы на российское гражданство приняли у 66-летней жительницы Мариуполя сотрудники управления по вопросам миграции Тюменской области. В марте ее дом превратился в руины в результате бомбежки, муж погиб, а документы сгорели. Несколько месяцев пожилая женщина провела в подвале, сообщает региональное УМВД.

В начале лета племянница смогла разыскать ее, и пенсионерка приехала к родственнице в Тюмень, обратилась в управление по вопросам миграции. Через официальные запросы сотрудники ведомства получили данные актовой записи о рождении и информацию о смене фамилии. В настоящее время пакет документов на гражданство собран.

"Я дома, чувствуется, что рядом надежные люди, люди которым не безразлично чужое горе!", - рассказала Светлана Михайловна.