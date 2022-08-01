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Тюменская область нарастила турпоток с 1,5 млн до 3 млн туристов за последние пять лет

Экономика, 19:04 30 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 1,5 млн до трех млн туристов увеличился турпоток в Тюменскую область за последние пять лет, два года из которых были пандемийными. Налоговые поступления от отрасли увеличились в два раза, а экскурсионные туры в регион продают 140 агентств и туроператоров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Новый сезон "Деловой России" открылся в Тюмени. В столице региона прошло обсуждение развитие туристической области. Председатель общественной организации Павел Титов подчеркнул особый статус Тюменской области у предпринимателей и путешественников.

"Всегда интересен взгляд со стороны хотя и деловых, но всё же гостей-туристов. Конечно, тюменская динамика впечатляет. Наш план - восемь-девять миллионов туристов к 2030 году", - отметил Андрей Пантелеев.

При этом, по словам туристов Тюменская область – регион сюрприз, где реальность часто превосходит их ожидания. Это касается качественной инфраструктуры - в регионе комфортно и вкусно; богатого исторического наследия - есть что посмотреть и узнать. приятный для всех бонус - термальные минеральные источники.

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# Андрей Пантелеев , внутренний туризм , Деловая Россия

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