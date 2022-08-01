В Тюменской области собрано более 508 тыс тонн зерновых и зернобобовых

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Четверть площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, убрали аграрии Тюменской области. Собрано более 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что на зимовку заготовлено 90 % потребности сена и 89% сенажа. В уборке урожая задействовано более 1,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и 338 сушилок зерна, 268 из которых газифицированные.