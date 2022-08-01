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В Тюменской области собрано более 508 тыс тонн зерновых и зернобобовых

Губернатор, 18:15 30 августа 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Четверть площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, убрали аграрии Тюменской области. Собрано более 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что на зимовку заготовлено 90 % потребности сена и 89% сенажа. В уборке урожая задействовано более 1,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и 338 сушилок зерна, 268 из которых газифицированные.

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

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# Александр Моор , уборка урожая

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