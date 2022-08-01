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Инновационное предпринимательство в ТюмГУ начнут изучать с октября

Экономика, 14:47 31 августа 2022

vk.com/opora72 | Фото: vk.com/opora72

Первую магистерскую программу по предпринимательству в рамках направления менеджмент откроют на кафедре предпринимательства ТюмГУ в октябре 2022 г. Программа "Инновационное предпринимательство" интересна как для начинающих, так и для состоявшихся предпринимателей, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Начинающим она позволит совершать меньше ошибок при старте бизнеса, а действующим предпринимателям откроет возможность масштабировать своё дело. Так же программа подойдет менеджерам компаний и государственным служащим, желающим получить карьерный рост или открыть своё предприятие.

Преподавать в программе будут действующие успешные предприниматели кафедры предпринимательства и ТРО "Опора России" совместно с лучшими представителями профессорско-преподавательского состава Тюменского государственного университета. Все преподаватели ТюмГУ имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

Занятия пройдут вечерами в выходные дни для удобства слушателей. Общая нагрузка составит не более восьми академических часов в неделю. Продолжительность обучения 2 года и 3 месяца.

Программа "Инновационное предпринимательство" насыщена практически кейсами и гарантирует успех выпускникам. По окончании они получат диплом государственного образца ТюмГУ. Программа предполагает очно-заочную форму обучения и стоит 109 тыс. 179 рублей.

Записаться на магистерскую программу "Инновационное предпринимательство" и узнать подробности можно на сайте либо по телефону: +79224888070 – Андрей Любаненко.

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# предпринимательство , ТРО Опора России , ТюмГУ

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