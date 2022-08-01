В Сургуте построят трехкилометровую набережную у реки Кривуля

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Трехкилометровую набережную у реки Кривуля благоустроят в Сургуте, сообщает пресс-служба Главгосэкспертиза России.

Проект по благоустройству включает строительство научно-технологического центра, а также трехкилометровой видовой набережной у реки Кривуля. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на проведение работ на участке берега длиной около 1,5 км.

Проектной документацией, рассмотренной экспертами, запланировано создание берегоукрепительного сооружения полуоткосного профиля на правом берегу протоки для организации комфортной городской среды.

"Набережная Кривули в Сургуте представляет собой берегоукрепление в виде подпорной вертикальной стенки типа больверк. Здесь будут ступенчатый амфитеатр и берегоукрепление откосного типа, на котором разместятся лестничные сходы и пандусы для маломобильных граждан. В ходе проведения государственной экспертизы проектные решения были приведены в соответствие установленным требованиям, в том числе экологическим требованиям, и результатам инженерных изысканий", – сказал главный специалист отдела объектов коммунального водного хозяйства управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Валерий Федоров.

На набережной запланированы зоны для спокойного и активного отдыха – рекреаций и прогулок. Из объектов благоустройства предусмотрены велодорожка протяженностью 1 450 м, временная стоянка и слип для спуска на воду маломерных судов.

Генпроектировщиком выступит ООО "Проектное бюро "Волна", застройщиком – МКУ "Управление капитального строительства".