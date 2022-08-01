Более 1 тыс. 600 многоквартирных домов Тюмени готовы к новому отопительному сезону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 600 многоквартирных домов Тюмени готовы к новому отопительному сезону. Всего к централизованной системе отопления подключено более 3 тыс. 700 многоквартирников, сообщает департамент городского хозяйства.

В комиссию поступили документы от 232 управляющих организаций в отношении 1 тыс. 705 многоквартирных домов. Большинство из заявившихся уже получили паспорта готовности к отопительному периоду. Оставшаяся часть – на проверке. Эту работу проведут до 15 сентября.