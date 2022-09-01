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Пациента из Заводоуковска доставили вертолетом в Тюмень

Общество, 09:47 01 сентября 2022

Пациента из Заводоуковска в Тюмень доставили на площадку у Областной клинической больницы № 2 на вертолете малой авиации 31 августа. Житель села Новая Заимка упал с крыши на мотоблок и получил перелом позвоночника с множественными переломами ребер 29 августа, сообщает областной департамент здравоохранения.

В Областную больницу №12 пациента доставили машиной скорой помощи. В Заводоуковске ему была оказана первая медицинская помощь. Для дальнейшей лечебной специализированной помощи потребовался перевод пациента в ОКБ №2 на санитарном транспорте Центра медицины катастроф. На момент транспортировки состояние пациента оценивалось как удовлетворительное.

Напомним, в январе 2021 года в Областной клинической больнице № 2 в рамках национального проекта "Здравоохранение" за счет средств регионального бюджета ввели в эксплуатацию посадочную площадку. Она способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.

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# Заводоуковск , малая авиация , национальный проект Здравоохранение , ОКБ №2

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