Евгений Заболотный: лучшие традиции школы № 30 продолжатся в новом здании

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Первый в учебном году урок прошел для 320 первоклассников нового корпуса 30 школы Тюмени 1 сентября. Здание строители возвели за два года. На торжественной линейке напутствовали учеников глава города Руслан Кухарук и председатель думы Тюмени Евгений Заболотный.

Тюмень активно развивается, и вместе с ней инфраструктура образовательной системы. 1 сентября учебный год начался для 132 тыс. тюменских школьников, 15 тыс. из которых – первоклассники. В прошлом году в эксплуатацию введены две новых школы, каждая рассчитана на 1,2 тыс. учеников. В этом – здание 30 школы.

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Важно, что в современном здании со всеми новыми возможностями сохраняются и традиции, которые были заложены шесть десятилетий назад. Это отметил председатель городской думы Евгений Заболотный.

"50 лет назад я был ее выпускником. Сегодня нахожусь в стенах своей родной школы, которая изменилась внешне, но сохранила традиции, что заложены с первого дня ее существования. У нас были прекрасные учителя, которые помимо школьных предметов учили жизни. Так продолжается и сейчас. Сегодня преподавательский коллектив школы очень сильный, он настроен на успех каждого ученика ", - рассказал председатель городской думы.

Проект нового здания первого корпуса школы 30 включен в число лучших практик, рекомендован Минстроем к применению по всей стране. Оснащенность и функциональность отметили гости, а самое главное - ученики и педагоги образовательного учреждения. Современные классы, включая робототехнику, науколаб, библиотеку, актовый и спортивный залы. Предусмотрены и пространства для дополнительных занятий, кружков и секций. А учебный год здесь, как во всех школах России начался с поднятия под гимн государственного флага. Эту честь доверили отличникам.

Отметим, что в 2011 году школе присвоено имя первого директора, ветерана Великой Отечественной войны Федора Ефимовича Федорова.

Оксана Корнеенкова