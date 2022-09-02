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Грабителя из Ишимского района отправили в колонию на три года

Происшествия, 10:35 02 сентября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На три года Ишимский районный суд отправил в колонию 47-летнего мужчину, ограбившего на остановке девушку, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что вечером в с. Стрехнино пьяный селянин решил опохмелиться. У автобусной остановки он заметил девушку, схватил ее за шею и попытался отобрать сумку.

Потерпевшая смогла убежать от налетчика и заскочила в ближайший магазин, где попросила продавца позвонить отчиму.

Завладевший сумочкой грабитель выбросил ее, в ней оказались расческа, флакон туалетной воды, губная помада, заколки и упаковка конфет. Ущерб потерпевшая оценила в 375 рублей. Приехавший отчим девушки вызвал сотрудников полиции, которые задержали разбойника.

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# грабежи , суд , уголовное дело

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