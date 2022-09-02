Тюменка купила вещи и продукты за счет чужой банковской карты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка 2000 г.р. обнаружила чужую банковскую карту и с ее помощью купила себе спортивные вещи, кроссовки и продукты питания. Против нее возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что она потеряла банковскую карту, с которой неизвестный списал более 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в залах магазинов.

В отношении ранее несудимой девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.