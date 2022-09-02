Суд оставил в СИЗО зарубившую мужа тоболячку

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

До 20 сентября будет находиться под стражей жительница Тобольского района, зарубившая топором своего супруга. Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, 17 июня женщина во время ссоры убила своего мужа, а тело засыпала землей в погребе частного дома. Через три дня об исчезновении мужчины заявила его сестра. Во время осмотра дома было обнаружено тело убитого с рублеными ранами головы.

Тобольский районный суд принял решение оставить 56-летнюю женщину под стражей. Первое судебное заседание назначено на 12 сентября.