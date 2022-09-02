В Тюмени жители Ново-Патрушево идут к детсаду и школе по новой улице

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Подъезды к школе и детскому саду жилого района Ново-Патрушево стали удобными и комфортными и для автомобилистов, и для пешеходов. Здесь сдана в эксплуатацию улица Валентины Трофимовой, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

К строительно-монтажным работам на данном объекте приступили еще в 2021 году, тогда же и была проделана основная часть работ: устройство ливневой канализации, проложены инженерные коммуникации, положен асфальт. В этом году велось устройство тротуаров, перильного ограждения, были установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Улица Валентины Трофимовой находится внутри района и станет подъездным путем к образовательным учреждениям: школе и детскому саду. Уже сегодня жители микрорайона тестируют новое дорожное покрытие.

К строительству объектов транспортной инфраструктуры в Ново-Патрушево, по словам заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Алексея Васенина, приступили в 2020 году.

"Тогда в капитальном исполнении были возведены дороги по улицам Александра Митинского и Павла Шарова. Их общая протяженность составила 2,58 километра, – рассказал он. – В 2021 году была построена дорога по улице Монтажников, 1,26 километра, а к 1 сентября текущего года было открыто движение для автомобилистов по улице Валентины Трофимовой.

В 2022 году также приступили к строительству дороги на улице Константина Посьета (0,83 км). На сегодняшний день на участке от улицы Павла Шарова до улицы Валентины Трофимовой положен асфальт, обустроены пешеходные тротуары и велодорожки, установлено уличное освещение и остановки общественного транспорта, а в другой части улицы работы в самом разгаре. Согласно контракту подрядная организация должна сдать этот объект в текущем году.

Строительство участка дороги по улице Николая Никитина запланировано на 2023 год.