  • 2 сентября 20222.09.2022пятница
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фотогалерея с фестиваля "Дорогой открытий" в Тюмени

Общество, 17:51 02 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тысяч 616 детей отдохнули в летних лагерях Тюменской области - итоги летней оздоровительной кампании подвели на фестивале "Дорогой открытий" в Тюмени, который состоялся у "Конторы пароходства".

На фестивале вожатые, тьюторы и аниматоры провели для юных жителей Тюмени концерт и мастер-классы по плетению декоративных браслетов, съемке короткометражного мультфильма, созданию игрушек, значков.

МЧС по Тюменской области представили на отдельной площадке пожарно-спасательную технику и ретротехнику, а областная Госавтоинспекция организовала автоплощадку.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , концерт , летний детский отдых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 02.09.2022Из схемы маршрута № 121 в Тюмени временно исключат остановку "Червишевское кладбище 2"
18:34 02.09.2022Дожди и грозы обещают тюменцам 3 сентября
18:23 02.09.2022В тюменских школах пройдут уроки безопасности
17:58 02.09.20223 сентября - события дня