Фотогалерея с фестиваля "Дорогой открытий" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тысяч 616 детей отдохнули в летних лагерях Тюменской области - итоги летней оздоровительной кампании подвели на фестивале "Дорогой открытий" в Тюмени, который состоялся у "Конторы пароходства".

На фестивале вожатые, тьюторы и аниматоры провели для юных жителей Тюмени концерт и мастер-классы по плетению декоративных браслетов, съемке короткометражного мультфильма, созданию игрушек, значков.

МЧС по Тюменской области представили на отдельной площадке пожарно-спасательную технику и ретротехнику, а областная Госавтоинспекция организовала автоплощадку.