Двух тюменцев, обвиняемых в убийстве родственника, заключили под стражу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двух тюменцев, подозреваемых в убийстве по предварительному сговору, заключили под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, 28 августа 2022 года Холмахмад Ё. 1987 года рождения и Мухамаджон Р. 1989 года рождения в квартире дома по ул. Геологоразведчиков решили убить 26-летнего родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Они избили палкой родственника по голове и оставили убитого в квартире. На следующий день мужчины избавились от тела.

По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО по 30 октября 2022 года.