Власти Тюменской области взяли на контроль инцидент в школе № 88
Информацию о том, что ученицу школы № 88 не пустили на уроки в платке, проверяют в Тюмени.
Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, на протяжении нескольких лет школьница ходила в платке беспрепятственно.
Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды.
Вопрос взят на контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области. В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения.