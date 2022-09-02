Власти Тюменской области взяли на контроль инцидент в школе № 88

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о том, что ученицу школы № 88 не пустили на уроки в платке, проверяют в Тюмени.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, на протяжении нескольких лет школьница ходила в платке беспрепятственно.

Следует отметить, что согласно действующему федеральному законодательству об образовании и уставу школы учащиеся должны соблюдать устав и, соответственно, принятую форму одежды.

Вопрос взят на контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области. В ближайшее время состоится рабочая встреча с заинтересованными сторонами, ситуация будет всесторонне рассмотрена с позиций норм действующего законодательства, права граждан на свободу вероисповедания с учётом традиционных основ исламского вероучения.