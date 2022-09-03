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Дублеры ФК "Тюмень" примут нижнетагильский "Уралец-ТС" 3 сентября

Спорт, 11:52 03 сентября 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Лидер регионального первенства страны по футболу среди команд третьего дивизиона, нижнетагильский "Уралец-ТС" сыграет с "Тюмень-2" 3 сентября на основном поле стадиона "Геолог".

Уральский коллектив в 17 матчах текущего турнира лишь дважды терял очки. При этом все восемь выездных игр команды из Нижнего Тагила остались за "Уральцем-ТС".

"Тюмень-2", в свою очередь, уступила в трех последних домашних матчах, забив всего лишь один мяч. В прошлом сезоне тюменцы на своем поле обыграли этого соперника со счетом 3:0.

В нынешнем первенстве "Уралец-ТС" набрал 46 очков. "Тюмень-2" пока пятая с 25 очками. Игра состоится в 15 часов, вход – бесплатный.

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