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Житель Ялуторовского района на своем дне рождения зарезал незваного гостя

Происшествия, 12:15 05 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На девять лет отправился в колонию строгого режима житель Ялуторовского района, признанный виновным в умышленном убийстве односельчанина, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд также частично удовлетворил иск сестры убитого мужчины и взыскал с подсудимого 700 тыс. рублей компенсации морального вреда и около 120 тыс. материального вреда.

2 марта подсудимый отмечал свой день рождения в обществе односельчанок. В гости заглянул мужчина, с которым хозяин ранее неоднократно выяснял отношения на кулаках. По словам подсудимого, гость при женщинах пытался его унизить, смеялся над его кривыми зубами, а потом стал приставать к одной из женщин.

Хозяин сделал ему замечание и ударил по руке, но получил удар в ответ. Достав нож он несколько раз ударил им обидчика, а потом сам вызвал скорую помощь и полицию.

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# суд , убийство , Ялуторовский район

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