Нетрезвая 16-летняя тюменка села за руль ВАЗ-2110 и повезла друзей на набережную

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнюю нетрезвую тюменку задержали за рулем ВАЗ-2110 на ул. Республики утром 5 сентября. Девушка везла друзей в сторону набережной, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В присутствии мамы девушка, не имеющая водительских прав, отказалась от освидетельствования, на нее составлен административный материал, который будет направлен в суд. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В пос. Туртас остановлен мотоблок, которым управлял нетрезвый водитель. 66-летний селянин пояснил, что копал картошку и пил водку, а когда выкопал, поехал домой. Показания алкотестера - 0,75 мг алкоголя. За повторное нарушение водитель подлежит уголовной ответственности.

Всего 50 водителей в состоянии опьянения отстранили от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД по Тюменской области в минувшие выходные.