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Тюменца отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП со смертельным исходом

Происшествия, 17:45 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

26-летнего местного жителя признали виновным в аварии, которая привела к смерти его пассажира. Мужчину приговорили к шести годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает прокуратура Тюменской области.

Авария произошла 13 июня на ул. Тимуровцев. Молодой человек, которого ранее привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, пьяным вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-211440, принадлежащего его другу. Вместе с ним он поехал в магазин за спиртным.

В какой-то момент водитель не справился с управлением. Машину занесло, затем она наехала на забор частного дома и находившуюся за ним металлическую трубу. От удара о трубу пассажир получил травмы, от которых скончался в больнице.

Также суд удовлетворил исковые требования матери погибшего о компенсации морального вреда в сумме 1 млн 500 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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# авария , ДТП , приговор

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