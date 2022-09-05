В Тюменской области около 18 тысячи человек обучились в кванториумах
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
1 тыс. 200 учебных мест создано в Тюменской области за 2022 год благодаря открытию второго мобильного "Кванториума", сообщает информационный центр регионального правительства.
За 2021 год в двух стационарных и одном передвижном технопарках прошли обучение 17 тыс. 800 человек. В настоящее время мобильные технопарки работают в 12 муниципальных образованиях.
Стационарные "Кванториумы" открыты во дворце творчества и спорта "Пионер" и в доме детского творчества в Тобольске. В 2023 году планируется охватить работой мобильных кванториумов все города и районы области.