В Тюменской области около 18 тысячи человек обучились в кванториумах

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

1 тыс. 200 учебных мест создано в Тюменской области за 2022 год благодаря открытию второго мобильного "Кванториума", сообщает информационный центр регионального правительства.

За 2021 год в двух стационарных и одном передвижном технопарках прошли обучение 17 тыс. 800 человек. В настоящее время мобильные технопарки работают в 12 муниципальных образованиях.

Стационарные "Кванториумы" открыты во дворце творчества и спорта "Пионер" и в доме детского творчества в Тобольске. В 2023 году планируется охватить работой мобильных кванториумов все города и районы области.