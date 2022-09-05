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В школы Тюменской области пошли 118 детей из ЛНР и ДНР

Общество, 16:36 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

118 детей из Донецкой и Луганской народных республик пошли в школы Тюменской области 1 сентября 2022 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, с июня по август более 600 ребят из ЛНР и ДНР также стали участниками летней оздоровительной кампании. Дети отдохнули в загородных лагерях региона.

Всего за парты в школах Тюменской области сели 243 тыс. учеников, в их числе 26,5 тыс. первоклассников и 11 тыс. одиннадцатиклассников.

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# Донбасс , образование

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